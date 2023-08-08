İşte Türkiye'nin silahlı şiddet haritası!

Umut Vakfı'nın Türkiye'de bireysel silahlanma konulu raporuna göre 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde bin 938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. 2023'ün ilk 211 gününde bireysel silahlanma sonucu yaşanan şiddet olaylarında bin 200 kişi hayatını kaybederken bin 960 kişi de yaralandı.

2022’DE ŞİDDET OLAYLARI TAVAN YAPTI

Son beş yılda silahlı şiddet, 2022’de en üst noktaya tırmandı. 2022’de yaşanan 3 bin 984 silahlı şiddet olayı sonucu 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi yaralandı.

Silahlı şiddet olaylarının 616’sında kesici aletler kullanıldı. Ayrıca 3 bin 368 cinayet, ateşli silahla işlendi. Ateşli silahların türevleri ise, 143’ü beylik silahı olmak üzere 2 bin 528 olayda tabanca, 840 olayda ise Kalaşnikof gibi otomatik tüfeğin yanı sıra çeşitli tüfeklerin kullanılması, bireysel silahlanmanın önüne geçilemediğinin göstergesi oldu.

Şiddet haritasındaki rakamlara bakıldığında, Marmara Bölgesi’nde 571 olayla gerçekleşti. Marmara Bölgesi, ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sırada 571 olayla Akdeniz Bölgesi, üçüncü sırada ise 566 olayla Güneydoğu Anadolu Bölgesi sıralamaya girdi. Karadeniz Bölgesi 543 olayla dördüncü, ardından 463 olayla İç Anadolu Bölgesi beşinci oldu.

Ege Bölgesi 459 olayla altıncı sırayı aldı. Doğu Anadolu Bölgeleri ise 216 olayla en az silahlı şiddet yaşanan bölge oldu.

2022’de en çok olayın yaşandığı 10 kent sıralaması şöyle:

1 - İstanbul – 519 olay

2 - Adana – 243 olay

3 - Samsun – 198 olay

4 - Şanlıurfa – 187 olay

5 - Sakarya – 157 olay

6 - Kocaeli – 152 olay

7 - Antalya – 143 olay

8 - İzmir – 138 olay

9 - Konya – 131 olay

10 - Bursa – 131 olay

ŞANLIURFA SON İKİ YILDA İLK 10 SIRAYA GİRDİ

Şanlıurfa özeline bakıldığında, kentin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye genelinde silahlı şiddet olayları açısından ilk 10'a girmediği görülüyor.

Ancak 2021 yılında ülke genelinde birden 6'ıncı sıraya yükselen Urfa, şiddet olayların tavan yaptığı 2022'de ise 4'üncü sırada yer aldı.

Buna göre, Şanlıurfa'da 2021 yılında 148 olay yaşandı ve bu olaylarda toplam 94 kişi ölürken, 242 kişi de yaralandı. Kentte 2022 yılında ise yaşanan 187 şiddet olayında toplam 100 kişi hayatını kaybetti ve 256 kişi de yaralandı.

Urfa, silahlı şiddet olayları açısından daha önceki yıllarda Diyarbakır'ın gerisinden gelirken, 2021 ve 2022 yıllarında Diyarbakır'ı geçerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri arasında da ilk sıraya girdi.