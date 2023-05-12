İzmir'de silahlı çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İzmir'in Menderes ilçesinde kahvehanede iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çevrede korku ve paniğe neden olan çatışmada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi.
Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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