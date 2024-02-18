İzmir'de taşeron sistemine karşı eylem

Kamuda bir çok kolda taşeron olarak istihdam eden çalışanlar kadro talebiyle İzmir’de eylem yaptı. Cumhuriyet meydanından hükümete seslenen emekçiler güvenceli yaşam bizim de hakkımız diye seslendi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Kimi belediyede kimi karayollarında kimi ise aile sağlık merkezlerinde güvencesi bir şekilde çalışıyor. Binlerce emekçinin iş kolları ayrı olsa a dertleri ortak taşeron işçi olmak.

Bu durumu son vermek isteyen emekçiler İzmir’in Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Kamuda taşerona son verilsin dedi.

Emekçiler bir dokun bin işit. Aynı statüde kamu çalışanı olanlarla aynı işi yapıyorlar ama ne yol, ne yemek ne de tazminat hakları var.

Sağlıkta şiddetten nasibini alanlar da meydandaydı.  Onlar da güvencesiz çalışanlardan. Sağlık emekçileri de artık “sağlık çalışanı” statüsüne geçmek istiyor.

Kamuda çalışan emekçiler hükümetten biran evvel kadroya alınmalarını istiyor. Güvenceli çalışmak bizim de hakkımız diyor!

# izmir # taşeron # taşeron işçi
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