İzmir'de taşeron sistemine karşı eylem

Kimi belediyede kimi karayollarında kimi ise aile sağlık merkezlerinde güvencesi bir şekilde çalışıyor. Binlerce emekçinin iş kolları ayrı olsa a dertleri ortak taşeron işçi olmak.

Bu durumu son vermek isteyen emekçiler İzmir’in Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Kamuda taşerona son verilsin dedi.

Emekçiler bir dokun bin işit. Aynı statüde kamu çalışanı olanlarla aynı işi yapıyorlar ama ne yol, ne yemek ne de tazminat hakları var.

Sağlıkta şiddetten nasibini alanlar da meydandaydı. Onlar da güvencesiz çalışanlardan. Sağlık emekçileri de artık “sağlık çalışanı” statüsüne geçmek istiyor.

Kamuda çalışan emekçiler hükümetten biran evvel kadroya alınmalarını istiyor. Güvenceli çalışmak bizim de hakkımız diyor!