İzmir'de zimem geleneği devam ettiriliyor! İhtiyaç sahiplerinin borçları silindi

MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı'dan günümüze uzanan "zimem (veresiye) defteri" geleneğini sürdürüyor. Dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek, bakkaldaki veresiye borçlarını kapattı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Gökhan Temur, üyelerin katkıları ile ihtiyaç sahibi insanlara bir nebze de olsa yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Temur, "Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğini yıllardır yaşatıyoruz. Bakkallarda ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödeyerek katkı sağlıyoruz. Zimem defteri, bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü zimem defterini bizler de İzmir’de yaşatıyoruz. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak ecdadımızın ortaya koyduğu merhameti, hayırseverliği yaşatmak boynumuzun borcudur. Kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen, bu mana ve ruhla çalışan bir aileyiz. Bu yardımlaşma ruhunun yaşatılması, geleceğe ümidimizi güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Temur, MÜSİAD İzmir Şubesi olarak yardımlaşma ruhunun yaşatılmasının geleceğe olan ümitlerini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.