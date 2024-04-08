Gazze Şeridi' ne en çok yardım ulaştıran ülke!

COGAT'ın internet sitesindeki verilerine göre Türkiye, işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım yapan birinci ülke oldu.

COGAT'ın 7 Nisan verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Türkiye ilk sırada yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de yüzde 26'lık oranla birinciliği paylaştı.

Türkiye ve BAE’yi yüzde 15'le Suudi Arabistan, onu da yüzde 7'yle Katar izledi.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan hasta ve yaralılara yönelik yardımlarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda yürütülen tahliye sürecinde tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılar için çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

GÖNDERİLEN ÜRÜNLER MISIR'DA BEKLİYOR!

Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımlar, işgalci İsrail'in engellemesi nedeniyle Mısırda bekletiliyor. İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları da dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.