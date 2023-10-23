Kahramanmaraş'ta 12 Bin Yıllık Mezar Keşfedildi
Kahramanmaraş'ın tarihine ışık tutan Dilekli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl büyüleyici bir keşifle sonuçlandı. Mağaradaki kazılarda, yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir mezarın bulundu.
Hız kesmeden süren kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor. Kahramanmaraş, önemli keşiflerin merkezi oldu.
Dilekli Mağarası'ndaki kazı çalışmaları sonucu 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen mezar bulundu.
Arkeologların kazı çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü, mağarada bulunan mezarın tarihi önemine dikkat çekildi. Mezarda bulunan kalıntılar, bölgenin tarih öncesi dönemlerine de ışık tutacak...