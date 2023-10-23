Arabası Olanlar Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Tuzağı Araç Sahiplerini Hedef Alıyor

Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir yöntem deneyerek çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Son olarak İstanbul'da birçok noktada park halinde bulunan araçların üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark'ınlogolarının yer aldığı etiketler yapıştırıldı.

Otomobillere yapıştırılan etiketlerin üzerinde 'Park borcunuzu ödemek için Karekodu taratınız' ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerekiyor yazıları yer alıyor. Hazırlanan yeni dolandırıcılık yöntemiyle araçlarının üzerine yapıştırılan etiketi gören araç sahipleri karekodu okutuyor. Yeni tuzak tam bu esnada devreye giriyor.

Karekodu taratıp ödeme sayfasına yönlendiriliyor, ardından kredi kartından para çekiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi İspark'tan yapılan açıklamada İstanbullular uyarıldı. İspark yönetimi, ilgili sitelere erişimin engellenmesi kararı aldırdı. Failler hakkında suç duyurusunda bulundu.