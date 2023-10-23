Arabası Olanlar Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Tuzağı Araç Sahiplerini Hedef Alıyor

İstanbul'da, birçok noktada park halinde bulunan araçların üzerine dolandırıcılar tarafından 'Park borcunuzu ödemek için Karekodu taratınız' yazılı etiketler yapıştırıldı. Karekodu telefona okutup tuzağa düşen vatandaşların kredi kartından para çekildi.

Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:

Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir yöntem deneyerek çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Son olarak İstanbul'da birçok noktada park halinde bulunan araçların üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İspark'ınlogolarının yer aldığı etiketler yapıştırıldı.

Otomobillere yapıştırılan etiketlerin üzerinde 'Park borcunuzu ödemek için Karekodu taratınız' ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerekiyor yazıları yer alıyor. Hazırlanan yeni dolandırıcılık yöntemiyle araçlarının üzerine yapıştırılan etiketi gören araç sahipleri karekodu okutuyor. Yeni tuzak tam bu esnada devreye giriyor.

Karekodu taratıp ödeme sayfasına yönlendiriliyor, ardından kredi kartından para çekiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi İspark'tan yapılan açıklamada İstanbullular uyarıldı. İspark yönetimi, ilgili sitelere erişimin engellenmesi kararı aldırdı. Failler hakkında suç duyurusunda bulundu.

8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 29 kişi yakalandı8 ilde dolandırıcılık operasyonu! 29 kişi yakalandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# araba # dolandırıcılık # ispark
Çok Okunanlar
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Dünyanın Ozonunda Yeni Bir Boşluk Oluştu!
Dünyanın Ozonunda Yeni Bir Boşluk Oluştu!
Öne Çıkanlar E. Kurmay Albay İhsan Sefa'dan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: " Türkiye Çatışmaya Girerse Savaş Kapıda..." E. Kurmay Albay İhsan Sefa'dan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: " Türkiye Çatışmaya Girerse Savaş Kapıda..." İngiliz Devinden Galatasaray'a 20 Milyon Euro! İngiliz Devinden Galatasaray'a 20 Milyon Euro!