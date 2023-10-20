Kahramanmaraş'ta 146 Bin 918 Konutun Yapımı Devam Ediyor

Deprem bölgelerinde konut yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104'ü afet konutu olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölümün yapımının devam ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta 146 Bin 918 Konutun Yapımı Devam Ediyor
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Kahramanmaraş'ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere 146 bin 918 bağımsız bölüm yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm' projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sağlam ve güvenli yapılarla iklim dostu, 'Sıfır Atık' uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz." dedi.

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem
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