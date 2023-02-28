Kahramanmaraş'ta kaç çadır dağıtıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır dağıtıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta kaç çadır dağıtıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını gidermek için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar 20 bin depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. Halihazırda Kahramanmaraş genelinde 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır dağıttık" dedi.

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