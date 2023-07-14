Kapıkule'de 133 kilo esrar ele geçirildi! Türkiye'ye giriş yapıyordu...

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, sınır kapılarında kontrol çalışmalarına ve operasyonlarına devam ediyor.

Son olarak Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda uyuşturucu yakalandı.

Yapılan operasyon ve ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Ticaret Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen tırın x-ray taramasına sevk edildiği aktarıldı. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

Burada yapılan kontroller sırasında hassas burunlu narkotik köpeği, aracın yükü olan CNC makinesine tepki verdi. Kapağı açılan makinenin çeşitli bölgelerine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde yeşil renkli bitkilere rastlandı

Toplam 100 paket içindeki yaklaşık 133 kilogram bitkinin esrar olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu.