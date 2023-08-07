Kara yollarında durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 3-4. kilometrelerindeki Yamanlar viyadüğünde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Bornova-Karşıyaka istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Torul yolu, 16-47. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Söz konusu kesimde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları dolayısıyla Ankara-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Gürün devlet yolunun 5-10, İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.