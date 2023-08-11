Kara yollarında durum!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki (Özdemir Mahallesi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Uşak-Denizli yolunun 17-19. kilometrelerinde Kırka Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüp bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 51-56. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti ile Elazığ-Şanlıurfa kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kuskunkıran Geçidi-Van yolu, 0-1. kilometrelerindeki Kuskunkıran Tüneli'nin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 19.00'a kadar trafiğe kapatılarak sürücüler il yollarına yönlendirilecek.

Artvin-Şavşat yolu, 35-38. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.