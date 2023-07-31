Kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 23. kesimi 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları Ankara-İstanbul istikametindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'ndaki otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde otoyoldan gişeler istikametine çıkışlar trafiğe kapatılacak.

Çerkezköy-Saray yolu, 20-21. kilometrelerindeki kol-2, kol-3 ve dönel kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Şehir merkezine girişler alternatif güzergahlardan yapılacak.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 0-13. kilometrelerindeki Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde depremde oluşan asfalt yüzeyindeki kabarmaların tıraşlanması çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 22-32. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 5-20. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.