Karabük'te sağanak: Tarım alanları ve yollar su altında kaldı
Karabük'te sağanak yağış etkili oldu. Eflani ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Yollar su altında kalırken tarım alanları da selden zarar gördü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı.
İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı.
Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu.
Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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