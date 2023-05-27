Karabük'te sağanak: Tarım alanları ve yollar su altında kaldı

Karabük'te sağanak yağış etkili oldu. Eflani ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Yollar su altında kalırken tarım alanları da selden zarar gördü.

Karabük'te sağanak: Tarım alanları ve yollar su altında kaldı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı.

Karabük'te sağanak: Tarım alanları ve yollar su altında kaldı - Resim : 1

İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı.

Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu.​​​​​​​

Karabük'te sağanak: Tarım alanları ve yollar su altında kaldı - Resim : 2

Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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