Kars'ta korkunç kaza! İşçilerin üzerine zift döküldü

Kars Belediyesi bünyesinde çalışan 3 işçi üzerlerine sıcak zift dökülmesi sonucu yaralandı.Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Kars'ta korkunç kaza! İşçilerin üzerine zift döküldü
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Kars'ta üzerlerine sıcak zift dökülen 3 işçi yaralandı

Kars'ta belediye bünyesindeki tesiste çalışan işçilerin üstüne tankerle drenaj kanalına boşaltmaya çalıştıkları sıcak zift döküldü.

Saldıray Özşimşek , Ahmet Kaya ve Hakan Suekinci’nin vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu.

İşçiler Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi, tedavileri sürüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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