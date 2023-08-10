Kars'ta korkunç kaza! İşçilerin üzerine zift döküldü
Kars Belediyesi bünyesinde çalışan 3 işçi üzerlerine sıcak zift dökülmesi sonucu yaralandı.Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Kars'ta üzerlerine sıcak zift dökülen 3 işçi yaralandı
Kars'ta belediye bünyesindeki tesiste çalışan işçilerin üstüne tankerle drenaj kanalına boşaltmaya çalıştıkları sıcak zift döküldü.
Saldıray Özşimşek , Ahmet Kaya ve Hakan Suekinci’nin vücudunda 2. dereceden yanıklar oluştu.
İşçiler Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi, tedavileri sürüyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi