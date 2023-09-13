Kastamonu'da Çayözü Çayı kirli akıyor! Köy sakinleri çözüm bekliyor
Kastamonu'nun Daday ilçesinde atık suların Çayözü Çayı'nda kirliliğe yol açtığı belirtiliyor. Köy sakinleri suyun eski haline kavuşmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.
Suyun rengi değişti, köy sakinleri, tedirgin oldu. Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Çayözü Çayı kirli akıyor. Köylüler bu çayın atık sudan kaynaklı kirlendiğini düşünüyor.
Köyde 20 hane bulunuyor. Köylülerin yaklaşık 350 büyükbaş hayvanı da bu sudan içmek zorunda kalıyor.
Çayözü Köyü Muhtarı Yüksel Yılmaz, önlem alınmasını talep etti. Fabrikalara işaret etti.
Köy sakinleri eskiden olduğu gibi pırıl pırıl akan çay suyuna kavuşmak istiyor.