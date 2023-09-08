Karşıya geçerken motosiklet çarpmıştı! Yaya hayatını kaybetti

Kastamonu’da karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karşıya geçerken motosiklet çarpmıştı! Yaya hayatını kaybetti

5 Eylül'de Kastamonu il merkezi Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Nuran Demirci’ye, Fatih D.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nuran Demirci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nuran Demirci, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Demirci’nin cenazesinin, İnebolu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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