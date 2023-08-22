Kastamonu’da yangında küle döndüler

Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan yangında üç samanlık ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da yangında küle döndüler
Kastamonu’da yangında küle döndüler
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Olay, Susuz köyü Ispalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Yaşar Poyraz’a ait ev ile samanlıklara sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında ev ile üç samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tedavi sonrası hastane bahçesinde kalan yaşlı adam bakım merkezine götürüldüTedavi sonrası hastane bahçesinde kalan yaşlı adam bakım merkezine götürüldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # yangın # kastamonu
Çok Okunanlar
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Öne Çıkanlar KKTC’yi Kimler Tanıyor? Kıbrıs Sorununun Siyasi ve Tarihi Boyutları! - Neşat Gündoğdu - Ulusal Kanal KKTC’yi Kimler Tanıyor? Kıbrıs Sorununun Siyasi ve Tarihi Boyutları! - Neşat Gündoğdu - Ulusal Kanal İzmir'de yangın! İzmir'de yangın!