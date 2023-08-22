Kastamonu’da yangında küle döndüler

Olay, Susuz köyü Ispalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek Yaşar Poyraz’a ait ev ile samanlıklara sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında ev ile üç samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.