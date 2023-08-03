Kavurucu sıcak altında İstanbullunun metrobüs çilesi! Metrobüs yine arızalandı

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüsler uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.