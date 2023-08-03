Kavurucu sıcak altında İstanbullunun metrobüs çilesi! Metrobüs yine arızalandı

İstanbul'da metrobüs arızaları bitmiyor. Artan sıcaklıklar yüzünden Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza sonrası metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kavurucu sıcakta zor anlar yaşadı.

Kavurucu sıcak altında İstanbullunun metrobüs çilesi! Metrobüs yine arızalandı
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Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüsler uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # istanbul # Metrobüs # arıza
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