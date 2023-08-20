Kayseri için yatay mimari için ilk adım atıldı

Melikgazi için geniş ve büyük bir projeyi daha hayata geçirmek için projeyi masaya yatırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu;

- Melikgazi Belediyesi olarak özellikle depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı ve mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde örnek bir çalışmamız var. Özellikle müstakil ev çalışması. Eskiden olduğu gibi bir mahalle kültüründe iki katlı, küçük bir bahçesi olan, önünde otoparkı olan. Şuanda Altınoluk bölgesinde asri mezarlığa yakın, 100 bin metrekarelik bir alanı kapsayan büyük bir alanda da böyle bir çalışmamız var.

Proje için yapılan çalışmanın son hale geldiğini yakında ihale yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;