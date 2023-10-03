Kayseri Kültepe'de Heyecan Veren Kazı

Kazılarda "geç döneme" ilişkin yapılar ortaya çıkarılıyor. 2023'ün en önemli buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

1948 yılında ilk bilimsel kazılar başladı. Kazı çalışmaları 75'inci yılında da sürüyor. Çıkarılan buluntular, Anadolu ve dünya tarihine ışık tutuyor. Burası Kayseri’deki Kültepe Höyüğü.



Anadolu’da ilk yazılı belgelerin bulunduğu höyükte, "geç döneme" ilişkin yapılar ortaya çıkarılıyor.



Höyükte hava şartları el verdiği sürece 12 ay boyunca kazılar devam ediyor. Bu sezon da hem tepede hem de Karum alanında arkeolojik kazı yapılıyor.



Kültepe’deki kerpiç yapılar, o çağda Anadolu'daki en büyük yapılardandı. Açmalarda gözle görülmeyen ancak mikroskobik olarak tespit edilebilen bazı veriler elde edildi. Tohum kalıntıları, sıvı kemik parçaları laboratuvarda inceleniyor.



Kültepe'de erken Tunç Çağı denilen Asurlu tüccarların yaşadığı dönemden önce su mermerinden yapılmış idol tanrı ve tanrıça betimlemeleri bulundu. Bunlar kurşundan kalıplara dökülerek de yapılabiliyor. Bu yılki kazılarda bu idollerin döküldüğü kalıplardan biri bulundu.



Kazılarda Kültepe'nin tarihi başlangıcı da araştırılıyor.



