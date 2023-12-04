Kayseri'de Yangın Paniği
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıktığı dairede hasar oluştu.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı.
5 katlı aparmanın 2. katındaki dairenin oturma odasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı