Kayseri'de Yangın Paniği

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıktığı dairede hasar oluştu.

Kayseri'de Yangın Paniği
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı.

5 katlı aparmanın 2. katındaki dairenin oturma odasında çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # yangın
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