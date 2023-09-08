Yakınları haber alamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yakınları haber alamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Y.'den (90) haber alamayan yakınları eve gelince yaşlı şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yakınları haber alamadı! Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kayseri # kayseri
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