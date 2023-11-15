Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor. İlgililere ulaşmayan tebligatlar, risk tespitini engellemek için açılmayan kapılar, küçük farklarla sağlanamayan 2/3 çoğunluk, kentsel dönüşüm için karşılanamayan finansman… Bu ve benzeri durumlar kentsel dönüşümü çoğu zaman yavaşlatıyor hatta durma nokta getiriyordu.

Yeni yasal düzenlemelerin ne anlama geldiği, uzun yıllardır kentsel dönüşüm üzerine çalışmalar yapan Deprem Uzmanı Sinan Cansız anlattı ve dönüşümün hızlanması uyarısında bulundu.

Yeni düzenlemeyle artık ‘yeni yerleşim alanları‘ cümlesi kalkmış durumda. Merkezde olan yerleşim yerleri de rezerv alan olarak ilan edilebilecek.

Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin önemli etkenlerinden biri de arsa payı oranlarını üçte iki çoğunluk kararıyla alınmasıydı. Yeni yasayla yüzde elli artı bir kararı alındığı andan itibaren süreç başlayacak

Ayrıca, yeni konut finansmanı sağlayamayan için paylı mülkiyet sistemi geliyor.