Kestane Alanlar Dikkat: Resmen Zehir! Pişirirken Köpürüyorsa...

İstanbul Esenler'deki semt pazarında bugün belediye ekipleri 'Çin kestanesi' avındaydı. Denetime çıkan ekipler tezgâhlarda numune topladı ve labaratuvara gönderdi. Sonuçlar çıkana kadar kestaneler depolara kaldırılarak muhafaza altına alındı.

'Hayvan Yemi' Olarak Biliniyor

Ülkemizde kestane mevsiminde arzda yaşanan sıkıntılar ve yüksek satış fiyatları ithâl kestanelerin önünü açtı. Buna göre 'hayvan yemi' olarak ithâl edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi. Üstelik bu kestaneleri yerlileriyle ayırt etmesi de oldukça zor.

Ucuza Satıldığı İçin Şüphelenildi

Bunun üzerine İstanbul Esenler'de zabıta ekipleri halk pazarında denetlemeler yaptı. Pazar alanından yerli kestaneden daha büyük ve ucuza satıldığı için bir kestane tezgahından şüphelenen zabıta ekipleri, numune alınması için durumu Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi. İnceleme sonuçlanana kadar Esenler Belediyesi'nin yediemin deposunda muhafaza edilecek olan ürünlerin Çin malı çıkması durumunda imha edileceği, kurallara uygun çıkması durumunda ise satıcıya iade edileceği öğrenildi.

'Fiyatı Uygun Olduğu İçin...'

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, "Çin malı kestanelerin özellikle tespit ederken yaptığımız çalışma, büyük iri taneli olması ve fiyatının uygun olması. Fiyatı uygun ve iri taneli olması şüphelerimizi arttırır. Arttırdığı zaman Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adrese çağırarak inceleme yapmalarını istiyoruz. Onlar inceleme yapıyor. İncelemenin ardından buradaki kestanenin Çin malı olduğu tespit edilirse, ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılarak buradaki bütün mallar imha edilmek üzere tarafımızca alınır. Etiketinde Yalova yazıyor, bunun için de Yalova olmağı tespit edilirse, tüketiciyi yanıltmaktan ayrı bir işlem yapılıyor." ifadelerini kullandı.

'Yerli Olmasa Getirmeyiz'

Satış yaptığı kestanelerin Çin malı olmasından şüphelenilen ve ürünleri yediemin deposuna kaldırılan satıcı Hatice Kılıç ise, "Bu yerli bir kestane, yerli olmasa biz buraya getirmeyiz, biz de insanız. 100 liraya aldık, 20 lira karla satıyoruz. Çin malı kestaneyi duyduk ama nasıl ayırt ediliyor onu bilemiyorum" dedi.