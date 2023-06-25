Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Koçcağız köyü civarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, piknik ateşi sonucu yangının çıktığını ve 2 hektar alanın yandığını söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopteri, jandarma, polis, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirten Gümüş, "Piknik yaparken yakmış, söndürememiş herhalde kaçmış. Piknikçi bizzat vatandaşımız tarafından görülmüş." dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne ait 4 TOMA, İl Jandarma Komutanlığına ait bir TOMA ve vidanjör de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



Şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.