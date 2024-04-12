Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Editör: Uğur Çam

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nüğürcük Mahallesinde yaşayan İ.Y'nin (37) vücuduna yaklaşık 14 gün önce kene yapıştı.

Yüksek ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle Oltu Devlet Hastanesine götürülen İ.Y, burada yapılan tetkikler sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

2 çocuk babası İ.Y, hastanede hayatını kaybetti.

İ.Y'nin cenazesi, özel izole kıyafetleri giyen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından tedbir alınarak mahalle mezarlığına tabutla defnedildi.

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Bayram nedeniyle köylerinin kalabalık olduğunu anlatan Gültekin, tedbir alınmasını istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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