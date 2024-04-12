Zonguldak'ta korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli ilçesinden Alaplı istikametine seyreden Emirhan Ç. idaresindeki plakalı otomobil, Erdemyuva Sitesi mevkisinde elektrik trafosuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Emirhan Ç'nin cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı