Malatya'da deprem oldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IvLeB29mkG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ PÖTÜRGE OLARAK VERDİ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Malatya Pötürge olarak açıklandı. Depremin büyüklüğünün 4,1 olarak duyurulduğu açıklamada, derinliği 5 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 12, 2024
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/YYM5sF1gjm
12.04.2024, 08:44:25 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli