Malatya'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ PÖTÜRGE OLARAK VERDİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise depremin merkez üssü Malatya Pötürge olarak açıklandı. Depremin büyüklüğünün 4,1 olarak duyurulduğu açıklamada, derinliği 5 kilometre olarak belirtildi.