Kocaeli'de Anne ve 3 Çocuğu Ölümden Döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 3 çocuğu adeta ölümden döndü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de Anne ve 3 Çocuğu Ölümden Döndü

Kocaeli'de sobadan sızan gazdan yaşanabilecek bir ölümün adeta eşiğinden dönüldü.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J., uyandığı sırada mide bulantısı yaşadığını farketti. Anne H.J. 3 çocuğuyla birlikte sobadan sızan gazdan etkilendiklerini farkederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # gebze # karbonmonoksit
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