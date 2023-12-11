Kocaeli'de Anne ve 3 Çocuğu Ölümden Döndü

Kocaeli'de sobadan sızan gazdan yaşanabilecek bir ölümün adeta eşiğinden dönüldü.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Mevlana Mahallesi Isıkgöl Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu anne H.J., uyandığı sırada mide bulantısı yaşadığını farketti. Anne H.J. 3 çocuğuyla birlikte sobadan sızan gazdan etkilendiklerini farkederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve 3 çocuğunu, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.