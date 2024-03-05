Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan kavga dehşet saçtı. Silahla yaralanmaların olduğu kavganın detayları...

Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan kavga dehşet saçtı. Çayırova'nın  İnönü Mahallesi 150. Sokak’ta komşu iki grup arasında kanalizasyon sorunu nedeniyle tartışma çıktı. 

Kavgaya dönüşen olayda Davut K. tabancayla Yunus N'yi bacağından yaraladı.

Olaya şahit olanların polisi araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus N, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayda darbedilen 3 kişi de çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis olay yerinde şüpheli Davut K'yi gözaltına aldı.
Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# silahlı kavga
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