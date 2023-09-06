Kocaeli'de yolcu otobüsünden uyuşturucu çıktı! 150 pakette tam 76 kilo

Kocaeli'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Otobüsten tam 150 pakette toplam 76 kilo 500 gram eroin çıktı.

Kocaeli'de yolcu otobüsünden uyuşturucu çıktı! 150 pakette tam 76 kilo
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını yürütüyor.

Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yapıldı.

Ekipler, köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka koltuk alt bölmesinde aramalarını yoğunlaştırdı. Aramalarda zulalanmış 150 pakette 76 kilo 500 gram eroin bulundu.

Ekipler tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

# kocaeli # uyuşturucu
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