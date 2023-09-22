Konya'da güneş çiftliği! Avrupa'nın en büyüğü

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artıyor. Özellikle Konya güneş enerjisi santralleri için önemli bir saha. Karapınar'da bulunan santral Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali özelliği taşıyor.

Editör: Dilek Doğan
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"Otlatma Pilot Uygulaması" hayata geçirildi. Bununla birlikte güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek hedefleniyor.

Konya güneş enerjisi santralleri için önemli bir saha. Karapınar'da bulunan güneş enerjisi santralinde. Kalyon Enerji bölgeyi basın mensuplarına açtı ve uygulamayı yerinde anlattı.

Güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek hedefleniyor. Güneş çiftliği için harekete geçildi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Konya # Konya # Güneş # güneş paneli
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