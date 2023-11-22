Konya'da TMO'nun Deposundan 300 Kamyon Buğday Çalındı

Konya’da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı geçici bir depodan 300 kamyon buğday çalındığı belirtiliyor. Açıklama yapan TMO, “bir miktar ürün kayboldu” dedi.

Konya'da TMO'nun Deposundan 300 Kamyon Buğday Çalındı

Konya’nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı geçici bir depodan 300 kamyon yani 7 bin 500 ton hububat çalındığı öğrenildi.

Konuyu Meclis'e taşıyan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, soru önergesi vererek "Oluşan zararın yaklaşık 67 milyon Türk Lirası olduğu; Bu kadar büyük bir hırsızlığı kimsenin görmemiş olması akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmakta; organize bir hırsızlık olması ihtimalini güçlendirmektedir" dedi.

TMO hububat çalındığı iddialarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada "Depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ivedilikle adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek adli soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişi tutuklandı.

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