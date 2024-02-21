Köy okulu öğretmenlerinden örnek davranış

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek ilkokulunda görevli öğretmenler, 24 Kasım öğretmenler gününde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği bisikletleri, öğretmenler kurulu kararıyla birlikte öğrencilere hediye etti. Başarı kriterlerini sağlayan 6 öğrenciye 6 bisiklet dağıtıldı.

Karakesek İlkokulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenlerimize hediye ettiği bisikletler 2023 -2024 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sonu itibariyle Öğretmenler Kurulumuzun belirlediği kriterleri sağlayan ortaokul öğrencilerimize öğretmenlerimiz tarafından hediye edildi” ifadelerine yer verildi.