Emekliler dikkat! 15 bin TL'ye varan ödemelerler yapılacak...

Emekli maaşlarına gelen yüzde 49,25’lik zam ve en düşük aylığın 10.000 TL’ye yükseltilmesi ile yeni dönemde emekli promosyon sınırları da değişti. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. 3 yılı dolan emekliler yeni promosyon alma hakkına sahip oluyorlar. Bu noktada mevcut Bankayla görüşüp yeni rakam üzerinden promosyon alınabiliyor.

YAPI KREDİ



3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK



"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"

DENİZBANK



"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."

FİBABANKA



Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

ŞEKERBANK



"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

ZİRAAT BANKASI



Ziraat Bankası tarafından yayınlanan promosyon kampanyası ise 2 yıldır aynı şekilde devam ediyor.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

KUVEYT TÜRK



Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamada 8 bin liraya varan promosyon kampanyası şu ifadelerle duyuruldu:

"8.000 TL’ye varan promosyon ödemesi Maaşınıza 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı Emeklilik ve diğer ürünlerimizle ilgili Müşteri İletişim Merkezi hattımızdan 7/24 hizmet alma kolaylığı Emekli maaşınızı, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden veya tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla bankamıza taşıyabilir ve sizlere özel sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz"

ALBARAKA



"29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir"

İŞ BANKASI



İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bi' emekli olayım ilk iş hayallerimi gerçekleştireceğim diyenler emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyor, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.​ Siz de emekli maaşınızı İşCep'ten kolayca İş Bankası'na taşıyabilir, promosyon talebinde bulunabilirsiniz" denildi.

AKBANK



Akbank'ın emekli promosyonunun ise 12 bin 500 lira olduğu bildirildi. Kampanya detayları ise şu şekilde:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz."

İNG BANK



ING Bank tarafından yapılan açıklamada emeklilere 15 bin lira promosyon kampanyası duyuruldu.

"SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler."

TÜRKİYE FİNANS



"15.000 TL’ye varan emekli promosyon ve ödül fırsatından yararlanmak için öncelikle emekli maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız ve maaşınızı 36 ay boyunca bankamızdan alma taahhüdü vermeniz gerekir. Bu işlem size koşulsuz olarak 5.000 TL’ye varan banka promosyonu kazandırır.

İki adet Otomatik Ödeme Talimatı vererek 6.500 TL’ye kadar, Yedek Hesap başvurusu yaparak 1.000 TL’ye kadar ek promosyon kazanabilirsiniz.

Promosyonlara ek olarak bankamıza getirdiğiniz her bir emekli yakınınız için 250 TL, toplam 2.500 TL nakit ödülden yararlanabilirsiniz"

GARANTİ BBVA



Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada 8 bin 500 tl kampanyası vatandaşlara duyuruldu. "Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 29 Şubat 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın."