Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 21 şubat hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Yapılan Son Değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 ŞUBAT HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı HATAY °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve ye yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu hariç Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.