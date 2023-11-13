Kuzey Işıkları Van'da Yeniden Görüldü

Kuzey Işıkları Van'da yeniden görüldü. Van'da gökyüzü gece kızıla boyandı.

Kuzey Işıkları Van'da Yeniden Görüldü
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Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı.

Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu.

Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

Kuzey Işıklarının Türkiye'de Görülmesi Ne Anlama Geliyor? Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu AçıkladıKuzey Işıklarının Türkiye'de Görülmesi Ne Anlama Geliyor? Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu AçıkladıBilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van # van # kuzey ışıkları
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