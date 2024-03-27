Lezita işçisi grevin 21. gününde

Lezita işçilerinin sesi bu sefer İzmir’in merkez ilçesi Konak’tan yükseldi. Emekçiler İşveren Abalıoğluna grevin 21’nci gününde Kıbrıs Şehitleri Caddesinden seslendi.



3 yıldır mücadele veren emekçiler sendikal haklarının tanınması için eylemlerini sürdürüyor.



İşçilerin Örgütlü olduğu Hak-İş’e bağlı Öz Gıda - İş Sendikası Örgütlenme Dairesi Başkanı Göksel Şengün son durumu Ulusal Kanal’a anlattı.



Şengün, Lezita işverenine seslendi, "Bu işi masada bitirelim" dedi.



İşçilerin eylemine Vatan Partisi destek verdi. Buca Belediye Başkan adayı Ramazan Çalışkan, mücadelenin emekçi lehine sonuçlanana kadar destek olmaya devam edeceklerini söyledi.



