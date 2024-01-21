Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu!
AFAD açıkladı, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD X üzerinden açıkladı, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem saat 15:41'de meydana geldi. AFAD'ın yaptığı deprem paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
Detay:https://t.co/zydGbI1ZM2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi