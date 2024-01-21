Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu!

AFAD açıkladı, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu!
deprem
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AFAD X üzerinden açıkladı, Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem saat 15:41'de meydana geldi. AFAD'ın yaptığı deprem paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

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