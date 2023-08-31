Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var

Malatya’da şehir içi taşımacılık yapan iki minibüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralanırken araçta sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı. 7 Kişi ayakta tedavi edilirken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var
Son Güncelleme:

Kaza, 09.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakamoz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.A. idaresindeki 44 M 0114 plakalı minibüs ile M.D. yönetimindeki 44 M 0208 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin patlayan camları yolcuların üzerine savrulurken 15 kişi yaralandı.

Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var - Resim : 1

MALATYA'DA CAN PAZAR! 2 MİNİBÜS BİRBİRİNE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yarılılardan 7’si ayakta tedavi edilirken, N.K., H.K., A.K.,. S.A., K.Ç., S.Ç., M.K. ile Ş.Y.’nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var - Resim : 2

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var - Resim : 3

Malatya'da can pazar! 2 minibüs birbirine girdi, 15 yaralı var - Resim : 4

Dominik Cumhuriyeti'nde soruşturma! 34 kişi hayatını kaybettiDominik Cumhuriyeti'nde soruşturma! 34 kişi hayatını kaybettiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Malatya # trafik kazası # yaralı # minibüs
Çok Okunanlar
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Memur zamları belli oldu!
Memur zamları belli oldu!
Öne Çıkanlar TGB, Ermeni Lobisi’nin Köln’deki Kirli Oyununu Bozdu! - Meram Tosun - Ulusal Kanal Ana Haber TGB, Ermeni Lobisi’nin Köln’deki Kirli Oyununu Bozdu! - Meram Tosun - Ulusal Kanal Ana Haber İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı! İlker Kömürcü kimdir? 100. yıl marşı yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı!