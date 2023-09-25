Malatya'da PKK ve FETÖ'ye operasyon: 3 tutuklama

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda örgüt içerisinde aktif görev aldıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.