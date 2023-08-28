Malatya'da sağanak hayatı felç etti

Malatya'da beklenen sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.

Akşam saatlerinde aralıklı bir şekilde başlayan yağış, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri de oluştu. Birikintiler, araç yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.