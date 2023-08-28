Malatya'da sağanak hayatı felç etti

Malatya'da sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Malatya'da sağanak hayatı felç etti
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Malatya'da beklenen sağanak yağış kenti etkisi altına aldı.

Akşam saatlerinde aralıklı bir şekilde başlayan yağış, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri de oluştu. Birikintiler, araç yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# malatya # sağanak # yağmur
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