Malatya'da yeni bir deprem oldu!

Malatya'da büyük bir deprem oldu. Tüm halk sokaklara çıktı. Herkes panik halinde..

MALATYA MERKEZLİ DEPREM OLDU!

Kandilli rasathanesi tarafından yapılan açıklamada 5.0 km derinlik, 4.9 şiddetinde bir deprem olduğu belirtildi. Çok sayıda ekip teyakkuza geçti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Bakan Yerlikaya:

- Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır.

YENİ BİR DEPREM DAHA! FAY KIRILIYOR MU?

AFAD: