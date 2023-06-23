Manisa'da korkutan yangın! 19 saat sonunda kontrol altına alınabildi
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıktı. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 19 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İzmir'den de görüldü.
Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Dev siyah dumanların yükseldiği yangını söndürmek için havadan helikopterlerle müdahale edildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yangına Manisa ve İzmir’den çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini aktardı.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı bildirildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başaltıldı.
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