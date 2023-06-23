Manisa'da korkutan yangın! 19 saat sonunda kontrol altına alınabildi

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Dev siyah dumanların yükseldiği yangını söndürmek için havadan helikopterlerle müdahale edildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yangına Manisa ve İzmir’den çok sayıda personel ve araçla müdahale edildiğini aktardı.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı bildirildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başaltıldı.