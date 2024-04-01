Manisa'da ölüm getiren kaza!

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşandı. Kamyonetin sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı.

Manisa'da ölüm getiren kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşandı. Kamyonetin sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Olay yerinden alınan bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mustafa A. (25) yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin’in (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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