Mardin'de önce futbol sonra halay

Mardin'de Erbani aşireti futbol turnuvası düzenledi. Aşiret mensubu olan Vatan Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeyneddin Bozan da yeşil sahada ter döktü. Hem aşiretin kaynaşması hem de gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için yapılan etkinlikte takımlar kıyasıya mücadele etti.

Editör: Ekrem Demir
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Mardin'de önce top koşturdular sonra halay çektiler... Kızıltepe'de Erbani aşireti futbol turnuvası düzenledi. 10 takım yarıştı.

Erbanilerin önemli isimlerinden biri olan Vatan Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeyneddin Bozan da final maçının oyuncularından biriydi.

Bozan, Derkosi takımı adına bir gol attı. Ancak turnuvanın şampiyonu Şeyhi takımı oldu.

Vatan Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeyneddin Bozan, etkinliğin amacını anlattı.

Halı sahada top koşturanlar, terörle değil başarılarla anılmak istediklerini söyledi.

Turnuvada uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara karşı gençlerin futbola yönlendirilmesi mesajı verildi.

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