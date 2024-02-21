Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı belli oldu!
Yeni Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı belirlendi. Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçim sonucunda, Yüksel Kocamış'ın başkanlığa seçildiği ifade edildi.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin yeni başkanı belli oldu. Konuyla ilgili Yargıtay Başkanlığından açıklama yapıldı.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat tarihinde seçim gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, seçim sonucunda, 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Yüksel Kocamış'ın seçildiği ifade edildi.
YÜKSEL KOCAMIŞ KİMDİR?
Yüksel Kocamış, 1962'de Kırşehir'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış, sırasıyla Hınıs, Seydiler hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunduktan sonra 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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