Gazze'de can kaybı 29 bin 313'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre Gazze'de ölenlerin sayısı 29 bin 313'e yükseldi. Bölgede yaralananların sayısı da 69 bin 333 oldu.

Gazze'de can kaybı 29 bin 313'e yükseldi
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. Saldırılarda 138 gün geride kalırken bölgedeki acı bilanço da günden güne artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumla ilgili yazılı bir açıkalama yaptı. Açıklamada, İsrail'in saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, bölgeye yönelik düzenlenen son saldırılarda 118 kişi daha hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı. Gazze'de toplam can kaybı 29 bin 313'e çıktı. Toplam yaralı sayısı ise 69 bin 333'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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