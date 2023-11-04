Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerdeki aramada, bir miktar metamfetamin ve eroin, 24 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 29 fişek ile dijital hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri kontrol şartıyla salıverildi.

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